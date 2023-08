Arxiu - Imatge De Tren De Renfe

El primer vagó d'un tren de mercaderies "no perillosos" ha descarrilat entre Marçà-Falset i els Guiamets (Tarragona) a les 13.20 hores d'aquest dimarts, informen fonts de Renfe.

El succés no ha ocasionat danys personals i la circulació de l'R15 de Rodalies de Catalunya està interrompuda entre Móra la Nova i Reus (Tarragona).

Tècnics d'Adif i Renfe estan investigant les causes i s'han activat equips per encarrilar el tren de mercaderies.

Renfe ha detallat que s'està gestionant transport alternatiu per carretera entre Móra la Nova i Reus.

Protecció Civil ha activat la prealerta del Pla d'emergències ferroviàries de Catalunya (Ferrocat) i ha informat, en una piulada recollida per Europa Press, que els passatgers d'un tren que està per arribar des de Madrid amb destinació a Barcelona hauran de fer el tram afectat per carretera i licitar a un altre tren a Reus.