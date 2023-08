Un noi va atacar ahir a cops de matxet a un altre, que va haver de ser hospitalitzat, juntament amb un conegut centre comercial del madrileny districte de Carabanchel , ha informat una portaveu de la Prefectura Superior de la Policia de Madrid .

Un noi ataca un altre amb un matxet a Carabanchel - GOOGLE MAPS

La batussa va tenir lloc dimarts a les 13.19 hores al carrer Calderilla quan un jove espanyol de 16 anys que estava passejant amb la seva nòvia va rebre sense dir res un cop de matxet d'un altre adolescent, que va fugir a la carrera, tirant als voltants l'arma blanca de 50 centímetres.

Fins al lloc han acudit primer policies nacionals, que han practicat a la víctima un torniquet. Després, li van assistir sanitaris del Samur-Protecció Civil, que van comprovar que el noi tenia una ferida sagnant a la cama, i va ser traslladat en ambulància a l'Hospital 12 d'Octubre. Les ferides no revisin gravetat, ha indicat a Europa Press una portaveu d'Emergències Madrid.

Els agents estan analitzant el matxet, revisant les càmeres de seguretat i parlant tant amb la víctima com la parella per identificar i localitzar l'agressor. No descarten cap hipòtesi, entre elles una baralla per problemes entre bandes juvenils violentes.