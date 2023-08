Arxiu - Un tractor en una imatge d'arxiu - EUROPA PRESS - Arxiu

Un agricultor de 45 anys ha mort aquest dimarts a la nit després d'accidentar-se amb el seu tractor a Ribera d'Ondara (Lleida), segons han explicat fonts policials aquest dimecres.

Els serveis d'emergències van rebre l'avís cap a les 23.34 hores, quan familiars de la víctima van trobar la víctima a prop d'una finca a la carretera L-203 de la localitat.

"Tot apunta que, per causes que encara no se saben, el tractor va fer voltes de campana i l'home va sortir disparat mentre treballava el terreny", han afegit.