Un jutjat ha decretat presó per a dos homes de 30 i 32 anys a Oriola (Alacant) després de ser detinguts per presumptament agredir sexualment una dona de 31 anys, a qui primer van enganyar amb l'excusa d'oferir-li feina.

A la denúncia, la víctima va manifestar estar una situació de precarietat i que per això va entaular conversa amb aquests joves. Tots dos li van oferir la possibilitat d'aconseguir-li feina i fins i tot van arribar a donar-li una mica de menjar, i després amb aquest pretext la van portar a una zona aïllada on suposadament tindrien una trobada laboral. Un cop allà, el van agafar per la força i el van agredir sexualment, informa Policia Nacional.

Els fets es van produir el 10 d'agost passat i van ser posats en coneixement del jutge de guàrdia . La noia va ser traslladada a l'Hospital Vega Baja d'Oriola, per fer-li una exploració i una presa de mostres biològiques, mentre que la investigació es va fer càrrec del Grup de Policia Judicial de la Unitat de Família i Atenció a la Dona de la comissaria d'Oriola.

Durant les indagacions, els investigadors es van desplaçar a la zona on es va produir l'agressió per fer una inspecció tecnicopolicial, recollir imatges del recorregut i prendre declaracions. Dies després, els agressors van ser localitzats i detinguts al centre d'Oriola en ser reconeguts pels agents.

Posteriorment es va realitzar un registre domiciliari en què es va trobar un collaret daurat que els sospitosos van arrabassar la víctima, de nacionalitat colombiana, en el moment de l'agressió.

El jutjat d'instrucció de guàrdia d'Oriola va decretar l'ingrés immediat a la presó dels dos homes, tots dos de nacionalitat marroquina.