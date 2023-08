Un grup de persones individus van agredir un noi de 22 anys a primera hora de la tarda de dimecres 23 d'agost passat. Li van clavar 3 punyalades i li van disparar al gluti en un parc del madrileny districte de Carabanchel, van informar a Europa Press fonts de la Prefectura Superior de la Policia i d'Emergències Madrid.

Després de l'agressió, la víctima va trucar al 091 informant que, per causes que no entenia, havia estat agredit a plena llum del dia per un grup de persones amb una arma blanca, que havien fugit a la cursa del lloc.

Al lloc van arribar agents de la Policia Nacional i municipal, que van comprovar que patia ganivetades a la part esquerra del coll, a l'avantbraç esquerre ia la part esquerra d'esquena, molt a prop de l'escàpula, a més de presentar una ferida de bala al gluti dret.

Fins al lloc també han arribat sanitaris del Samur-Protecció Civil, que han traslladat conscient però amb preavís a l'Hospital 12 d'octubre . Ha ingressat amb pronòstic reservat, encara que en principi les ferides no revesteixen gravetat.

La lesió que més preocupa els facultatius és la del coll. Agents de la Policia Científica i de la Brigada d'Informació de la Policia Nacional de Madrid han acordonat els fets i investiguen les causes dels fets. No es descarta cap hipòtesi i no hi ha detinguts de moment.

La presència d'aquesta Brigada fa sospitar que l'agressió estigui relacionada amb un problema entre bandes juvenils violentes.