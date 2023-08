La investigació oberta després de la mort a la carretera a Villamena, a l'àrea metropolitana de Granada, d'una dona de 39 anys el 6 de maig passat, i després el seu marit, un guàrdia civil de 41 anys, que hi viatjava, es treia la vida unes 12 hores després al seu pis de Motril, a la costa granadina, apunta a un possible homicidi previ a l'accident de trànsit, que va poder ser simulat .

Fonts consultades al Tribunal Superior de Justícia d'Andalusia han detallat que aquest dimecres passat el jutjat d'instrucció de Granada capital que tenia oberta aquesta investigació es va inhibir a favor del número 5 de Motril, amb competències en violència sobre la dona, que practicarà a partir d'ara, una vegada aquesta inhibició s'accepti, les diligències que consideri oportunes. L'informe forense apunta a una possible asfíxia com a causa de la mort abans del sinistre.

Alhora, fonts properes a aquesta investigació han apuntat que la tesi del possible homicidi previ és "molt evident" sobre la base d'indicis que es van presentar des de la mateixa tarda del sinistre, al qual es desplaçaven efectius del Centre d'Emergències Sanitàries 061 i de la Guàrdia Civil de Trànsit, que no van poder fer res per salvar la vida d'aquesta dona, per la qual cosa es va activar el protocol judicial.

El Grup d'Homicidis de la Comandància de la Guàrdia Civil de Granada i la Policia Judicial han treballat amb aquesta hipòtesi, després que, en un primer moment, el cadàver presentés al lloc del sinistre, a l'A-44, a l'altura de la sortida de la localitat de Cozvíjar, una temperatura que no era compatible amb una mort a l'acte, a més de no haver-hi signes que hagués estat de tal gravetat l'accident com per ser-ne una causa evident.

En la possible simulació de l'accident, de la qual ha informat el diari digital 'El Debate', l'home hauria pogut utilitzar, segons han detallat les fonts esmentades, una barra de ferro per colpejar el cotxe després del sinistre, del qual testimonis van alertar que s'havia produït a la sortida de via del turisme, que havia caigut a uns matolls per un desnivell d'uns tres metres.

Els investigadors estan esperant el tancament d'algunes proves, derivades de l'autòpsia del cos, per la qual cosa totes les hipòtesis continuen obertes . Tot i això, la violència masclista és una de les que més força han pres en el transcurs de les diligències, que en principi no comportaran responsabilitat penal, en estar, en aquest cas, el possible autor mort.

El 8 de maig passat Motril acomiadava aquest matrimoni que deixava òrfenes dues nenes i amb els veïns "sobresaltats" per la doble mort, que alguns ja van considerar inexplicable en aquell moment a la ciutat.