El Jutjat d'Instrucció en funcions de guàrdia de Lleida va acordar, dijous passat 24 d'agost, la llibertat provisional per al fals osteòpata detingut a la ciutat per presumptes abusos sexuals a diverses clientes .

En un comunicat, el Tribunal Superior de Justícia de Catalunya (TSJC) ha explicat que el magistrat també li ha decretat diverses mesures cautelars com personar-se periòdicament davant del jutge, la retirada del passaport, i la prohibició de sortir del territori i de comunicar-se amb les denunciants per qualsevol via.

El detingut es va acollir al dret a no declarar, mentre la causa és oberta per delictes d'agressions sexuals.

Els Mossos d'Esquadra el van detenir dimarts 22 passat després de rebre diverses denúncies que explicaven que l'home els feia tocaments i insinuacions de caràcter sexual i massatges en zones íntimes.

El detingut presumptament oferia serveis d'osteopatia i reiki a un centre del barri de La Bordeta "sense tenir titulació".