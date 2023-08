Barres de pa a l'interior del local. Foto: Guàrdia Civil

Efectius del Servei de Protecció de la Naturalesa (SEPRONA) de la Guàrdia Civil d'Hellín (Albacete) ha localitzat al terme municipal de la seva localitat un forn que no tenia els permisos necessaris per al seu funcionament.

Durant la inspecció a l'establiment, la Benemèrita va intervenir els productes elaborats que posteriorment seran destruïts. El propietari de l'establiment , veí d'Hellín, ha estat denunciat per les deficiències observades durant la inspecció.

Quan van tenir constància de l'activitat es va posar en marxa una inspecció a l'establiment conjuntament amb Inspectors de Salut Pública de la Delegació Provincial de Sanitat a Albacete.

En accedir al seu interior, es va poder observar una persona realitzant tasques d'elaboració del pa, al qual, després de sol·licitar-li la documentació de posada en funcionament de l'establiment, va dir mancar tant de la llicència municipal d'activitat, com de qualsevol documentació sanitària preceptiva, tal com ha informat l'Institut Armat.

A les instal·lacions, que no tenien aigua potable, hi havia abundant brutícia, escombraries, residus urbans i plàstics, fins i tot rosegadors, trobant-se alguns dels aliments en contacte directe amb superfícies de difícil neteja i desinfecció com cartrons o fustes.

Davant d'aquests fets, per part de l'Inspector de Salut Pública es va procedir a l'aixecament d'actainspecció, decretant el tancament cautelar de l'establiment, a més de la immobilització i destrucció posterior del producte elaborat (225 pans).