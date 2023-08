Els sospitosos aprofitaven moments de lliurament per obrir les furgonetes mitjançant un forat al pany, i les seves activitats prèvies a diversos països europeus han estat relacionades amb robatoris similars. EP

Agents de la Policia Nacional a Palma i Barcelona han detingut quatre membres d'un grup criminal especialitzat a cometre robatoris sobre furgonetes de repartiment de categoria comercial, com a presumptes autors d'integració en grup criminal i robatoris amb força.

Segons ha informat la Policia Nacional en una nota de premsa aquest dissabte, els detinguts, assentats a la ciutat de Barcelona, s'haurien desplaçat a Palma per cometre tres robatoris amb força en vehicles de conegudes empreses de repartiment de mercaderies amb què haurien obtingut un botí de 10.000 euros.

Els membres del grup van aprofitar els moments en què els repartidors efectuaven algun dels lliuraments per procedir a l'obertura de les furgonetes mitjançant un petit forat realitzat al pany de la porta del darrere. Les accions, tot i ser dutes a terme durant l'horari de matí i als carrers comercials, van passar completament desapercebudes tant per a víctimes com per a possibles testimonis.

Després de cometre els robatoris, els autors van abandonar l'illa amb destinació Barcelona, motiu pel qual, un cop finalitzada la investigació i identificats els presumptes autors, va caldre la col·laboració a la Unitat de Drogues i Crim Organitzat de la Prefectura Superior de Catalunya per a localització i detenció.

GRUP ITINERANT AMB CAUSES PENDENTS EN DIVERSOS PAÏSOS EUROPEUS



Es tractava d'un grup criminal especialment actiu que portaria cometent robatoris d'idèntiques característiques a diferents ciutats espanyoles almenys des de l'any 2019. De fet, a Palma ja haurien realitzat durant el 2022 diversos robatoris amb el mateix mètode, sostret en aquella ocasió efectes per valor de 25.000 euros.

La investigació, desenvolupada pel grup de judicial de la Comissaria de Centre de la Policia Nacional a les Balears, va constatar que aquest grup tenia causes policials i judicials obertes a Alemanya, França, Portugal i Suïssa. A tots aquests països, utilitzant sempre el mateix mètode, haurien comès robatoris de joies i material tecnològic per valor de més d'un milió d'euros.