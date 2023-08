Encara que el seu fill de 10 mesos va sobreviure miraculosament, Alexandra Paul va ser declarada morta al lloc. Getty

Alexandra Paul, coneguda patinadora retirada i medallista olímpica, va perdre la vida en un accident de múltiples vehicles a Canadà dimarts. La tragèdia va passar mentre el seu vehicle, en què es trobava el seu fill petit, va ser aconseguit per un camió fora de control al municipi de Melancthon, a 70 milles al nord de Toronto.

Als 31 anys, Paul es va convertir en una de les set víctimes d'aquest impactant xoc. La col·lisió es va produir quan el camió no va aconseguir frenar a temps i va envestir la línia de cotxes que esperaven en una zona de construcció al voltant de les 3 pm, segons informes de The Canadian Press.

Enmig de la tragèdia, el fill de Paul, de només 10 mesos d'edat i ubicat al seient del darrere, miraculosament va sobreviure a l'accident. Va ser traslladat a un hospital infantil proper amb ferides no mortals.

Encara que el petit va sobreviure, Paul lamentablement va ser declarada morta al lloc per les autoritats. L'incident va deixar un total de tres persones ferides, incloent-hi un home de 67 anys que va ser portat en helicòpter a un centre de trauma a Toronto amb ferides greus.

Fins ara, no s'han presentat càrrecs contra el conductor del camió involucrat a l'accident.

Alexandra Paul, una figura destacada al patinatge artístic a nivell internacional, va representar el Canadà amb la seva parella i espòs Mitchell Islam als Jocs Olímpics d'Hivern de 2014 a Sotxi, Rússia. Junts van competir en la categoria de dansa sobre gel mixta, aconseguint el desè vuitè lloc.

La seva carrera també va incloure el títol de dansa sobre gel júnior de Canadà el 2009, així com una medalla de plata al Campionat Mundial Júnior de Patinatge Artístic de la ISU el 2010. Durant la seva etapa professional, la parella va obtenir una medalla de bronze als campionats nacionals canadencs el 2011, 2014 i 2015.

Després d'una carrera reeixida al patinatge, la parella va decidir retirar-se el 2016 després de guanyar la medalla de bronze a l'US Classic International.

Després de la seva destacada carrera a l'esport, Paul i Islam van contraure matrimoni el 2021 i van donar la benvinguda al seu fill Charlie el 2022.

"Com un exemple d'èxit canadenc que va ser tràgicament interromput, Alex serà recordada com una jove apassionada i decidida que il·luminava qualsevol lloc on entrés", va expressar una pàgina de GoFundMe creada per amics i éssers estimats.

“Era amable, educada, enginyosa i resolta. Alex també va ser un pilar a la comunitat internacional de patinatge artístic, representant Canadà en els Jocs Olímpics. Però, sobretot, Alex serà recordada com una estimada filla, germana, esposa i mare de Charlie”.

La pèrdua de Paul també va impactar a la seva comunitat professional. Després del seu retir del patinatge, la nativa de Toronto va obtenir el seu títol de llicenciada a la Universitat d'Oakland a Rochester Hills, Michigan, el 2017. Posteriorment, va completar el seu Juris Doctor a la Facultat de Dret de la Universitat de Windsor el 2021, iniciant la seva carrera com a advocada a Barriston Law, com va comunicar el bufet.

"La pèrdua d'Alex com a amiga i col·lega ha estat devastadora per a tots a Barriston Law", va compartir Joanne McPhail, sòcia gerent de la firma legal, amb BarrieToday.

Alexandra Paul serà recordada com un model a seguir treballador a la comunitat de joves patinadors aspirants a causa de la seva perseverança i conducta esportiva exemplar, segons un comunicat de Skate Canada.

"La seva dedicació a l'excel·lència només va ser igualada per la seva calidesa i amabilitat, cosa que la va fer estimada per atletes, entrenadors i fanàtics per igual".