Les dones, de 42 i 26 anys, van ser aconseguides pels trets mentre gaudien del joc entre els Chicago White Sox i els Oakland A's. EP

Dues aficionades van resultar ferides en un tiroteig durant un partit de beisbol dels White Sox a Chicago divendres a la nit, segons van informar les autoritats.

Les dues dones, de 42 i 26 anys, estaven assegudes a les grades del Guaranteed Rate Field mentre es desenvolupava el joc entre els Chicago White Sox i els Oakland A's, quan es van produir els trets, d'acord amb un comunicat del Departament de Policia de Chicago compartit amb PEOPLE.

La dona de 42 anys va rebre un tret a la cama, mentre que la dona de 26 anys va ser fregada per una bala a l'abdomen. Tot i que la segona va rebutjar tractament mèdic, la primera va ser traslladada a l'hospital de la Universitat de Chicago i es troba en condició "estable".

El comunicat dels White Sox va assenyalar que encara no és clar si els trets van provenir de l'exterior o de l'interior de l'estadi i que la investigació està en curs.

Tot i l'incident, el joc va continuar i els White Sox finalment van ser derrotats pels Oakland A's amb un marcador de 12-4. Originalment, s'havia planejat un concert gratuït amb Vanilla Ice després del partit, però aquest va ser cancel·lat a causa de "dificultats tècniques", segons ha informat ABC 7.

La gira "I Love the '90s Tour", que també comptaria amb la participació de Rob Base i Tone Loc, estava programada per a després del joc. Vanilla Ice, de 55 anys, va emetre un comunicat a TikTok dissabte, on va demanar als seus seguidors que donin suport als White Sox i va prometre que tornarà per a un altre xou de la gira en el futur.

La investigació sobre el tiroteig continua i les autoritats estan treballant per aclarir els detalls de l'incident.