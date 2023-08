Proximitats de l'estació Plaça d'Armes a Sevilla / @EP

La Policia Nacional ha trobat el cadàver d'una persona de mitjana edat aquest dimarts a l'estació d'autobusos de Plaça d'Armes de Sevilla , si bé no ha transcendit fins ara més dades relacionades amb la identitat.

Als voltants de l'estació hi ha diversos agents de la Policia, que s'han desplaçat per examinar el cos i acotar la zona on s'ha produït la troballa, a l'espera que s'ordeni el corresponent aixecament del cadàver.

Fonts policials confirmen la intervenció de la policia en aquest succés encara que no necessiten si es tracta d'una mort natural o hi ha signes de violència.