McDonald's / @EP

Una adolescent va perdre la vida per una punyalada a prop d?un restaurant McDonald's a causa d?una disputa relacionada amb una salsa, presumptament.

Després del tràgic succés que va tenir lloc al voltant de les 2.00 hores de la matinada de diumenge, a Washington DC, les autoritats van detenir un altre jove adolescent. La víctima, Naima Liggon, només tenia 16 anys.

Els dos individus van començar a discutir per una salsa agredolça, segons el The Washington Post. Posteriorment, Naima va ser traslladada de manera urgent a un hospital local després de l'atac, encara que lamentablement no va aconseguir sobreviure a les ferides sofertes.

La noia va ser apunyalada al pit i abdomen amb una navalla. Durant una audiència judicial celebrada dilluns, el detectiu Brendan Jasper va confirmar que l'apunyalament de Naima es va produir per la disputa sobre la salsa.

Jasper va afegir que Naima, amb una altra jove, havien començat a agredir un adolescent de 16 anys, que després "es va llançar" contra Naima i la seva amiga quan intentaven entrar a un vehicle. Durant l'audiència judicial, la jove anònima de 16 anys, també de Waldorf, va al·legar que l'apunyalament va ser en resposta a una situació de defensa legítima.

Al principi, la jove va ser detinguda i acusada d'homicidi en segon grau mentre portava una arma diumenge a la tarda.