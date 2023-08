Arxiu - Material dels Mossos d'Esquadra. Foto de fitxer.

Un jove d'origen marroquí de 22 anys ha enganxat una pallissa a un home de 60 anys per robar-li les seves pertinences a les Franqueses , segons ha publicat ElCaso. Pel que sembla, es va tractar d'una brutal pallissa on el jove va colpejar repetidament a la cara de l'agredit, i el va deixar malferit a l'estació de Corro d'Avall. A més, li va robar tot el que duia a sobre, fins i tot la dentadura postissa.

Els fets es van produir el 10 d'agost cap a dos quarts de deu de la nit, quan els Mossos d'Esquadra van rebre un avís que informava sobre una persona ferida a l'estació. Quan van arribar els serveis d'emergències, van trobar la víctima amb ferides molt greus i possibles fractures. No obstant, se'n trobava conscient, i va poder explicar als agents que un noi acabava de donar-li una pallissa per robar-lo.

Els Mossos van activar un dispositiu per trobar el jove, que havia marxat corrent per les vies del tren. Finalment, el van lloar al carrer del Pont a les Franqueses. La detenció no va ser fàcil i el noi es va mostrar violent amb els agents, llançant insults a la víctima i donant parades per evitar ser detingut. Quan el van posar dins del vehicle policial, el va danyar propinant més puntades de peu.

Finalment, l'acusat va ser traslladat a comissaria i posat a disposició judicial.