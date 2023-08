Pilota Zorb / Pixabay

Una petita de set anys es va fracturar 15 ossos al crani , les òrbites oculars i el paladar, a més de patir una lesió cerebral, a causa d'un accident amb una pilota zorbing. en una lesió cerebral produït a un inusual accident practicant zorbing.

Lily-Mae West, de 7 anys, estava de vacances amb la seva família a North Yorkshire (Anglaterra), quan una esfera de zorbing va topar amb ella, fent que la seva cara impactes contra el terra.

La seva mare, Katie West, va compartir com es va filtrar líquid cerebral de la seva filla i va descriure el seu estat com a "greument magullat, amb ulls de colla".

La nena va estar ingressada a l'hospital durant una setmana i, encara que la seva mare afirma que la lesió cerebral no és greu, ha notat canvis en alguns dels comportaments de Lily-Mae. "Quan va estar a l'hospital jo estava terroritzada. No semblava real", va compartir Katie amb el mitjà Wakefield Express .

"Sentia com si estigués presenciant el que estava passant des de lluny".

La família està recaptant fons per donar suport a la infermeria general de Leeds, el centre que va donar atenció a Lily-Mae, així com per a l'organització benèfica Day One Trauma Support, creada a l'hospital que els va oferir assistència.