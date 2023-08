Raig / Arxiu

Un jove futbolista de només 20 anys va perdre la vida a causa d'un llamp, amb el seu entrenador, durant un intens episodi de tempesta elèctrica ocorregut aquest últim cap de setmana a Managua, la capital de Nicaragua.

Les víctimes d'aquest tràgic incident són Owen Isaías Cuadra León, el jugador local de futbol, i el seu entrenador, Juan Arana Martínez, de 49 anys. Tots dos van patir l'impacte del llamp mentre intentaven protegir-se de la pluja sota la cobertura d'un arbre, resultant a la fatal descàrrega elèctrica.

Segons la informació de La Primerísima, tots dos van ser traslladats ràpidament a l'Hospital Militar Alejandro Dávila Bolaños per rebre atenció mèdica. Tot i els esforços incansables per part dels metges, el jove futbolista no va aconseguir sobreviure a la intensa descàrrega elèctrica, lamentablement, el mateix va passar amb el seu entrenador.

Aquesta tràgica notícia es va propagar ràpidament a nivell internacional, commovent profundament l'àmbit esportiu centreamericà i, en especial, deixant una empremta de dolor als cors dels companys d'equip a Foxen.