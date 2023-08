Cinc nens petits "van morir abraçats" a l'incendi d'un domicili després que les seves mares els deixessin sols per anar-se'n a prendre unes copes, segons ha publicat Metro . Els nens, dentre un i vuit anys, eren germans i cosins, i les seves mares havien sortit a beure prop de la capital sud-africana, Pretòria , dissabte a la nit.

Incendi a Itireleng, Sud-àfrica - TWITTER

Al voltant de les 4:26 del matí de diumenge, els serveis d'emergència van ser cridats per un incendi a l'assentament d'Itireleng, al sud-oest de la ciutat . La casa on eren els nens es va incendiar completament, cobrant-se la vida de Lethokuhle i Siyanda Masango, d'un i quatre anys, juntament amb els cosins Senzo Mahlatsi Machika, de dos anys, Themba Thulane, de sis, i Dimakatso, de vuit anys.

"Els cossos dels nens estaven molt junts i sembla que van morir abraçats", ha afirmat el veí Gilbert Mahlelebe.

Les mares Lindiwe Machika, de 39 anys, i Zanele Machika, de 36, van ser arrestades i acusades cadascuna de cinc càrrecs de negligència infantil i cinc càrrecs d'homicidi.

El pare de tres dels nens, Johannes Masongwane, es va despertar amb una trucada de malson dels vilatans dient-li que els seus fills havien mort. "Ni tan sols podia assenyalar els meus fills o les seves restes perquè tot era només cendres", afirma el progenitor al medi local SowetanLIVE. "Estava amb els meus fills dissabte i la meva parella em va dir que portaria els nostres fills a visitar la seva tia (la seva germana). No sabia que dormirien allà i només vaig saber a última hora de la nit. Aproximadament a les 3 de la matinada , vaig rebre una trucada dient que els meus fills s'havien cremat. Quan vaig arribar al lloc, vaig descobrir que els meus fills s'havien cremat fins a quedar irreconeixibles. La seva mare i la seva germana no hi eren. Han arruïnat la meva vida. Ho vaig perdre tot", relata afligit el pare.

L'àvia paterna dels nens, Johanna, afirma: "Estic molesta perquè els nens van tenir una bona vida amb mi i ara ja no hi són". (Les seves mares) s'han de quedar allà i morir a la presó perquè vam perdre nens a causa de l'alcohol, mereixen morir a la presó".

Itireleng ha estat classificat durant molt de temps com un lloc perillós per viure per a la seva població d'aproximadament 30.000 persones, que en gran mesura viuen a l'extrema pobresa.