Un vehicle de lloguer conduït per un turista anglès que circulava aquest dijous per l'Avinguda Nostra Senyora del Carme del municipi de Corralejo (Fuerteventura) s'ha encastat contra un comerç després de sortir de la via en un accident que ha afectat també una terrassa i que ha deixat un total de vuit ferits, cinc greus.

Accident a L'Oliva que ha deixat vuit ferits, cinc de caràcter greu - POLICIA LOCAL DE L'OLIVA

Els ferits de més gravetat són una criatura de quatre mesos, dues dones de 18 i 49 anys i dos homes de 40 i 43 anys, tots amb politraumatismes de caràcter greu, que han estat traslladats a l'Hospital de Fuerteventura, a l'Hospital Insular de Gran Canària i al Materno-Infantil, també a Gran Canària.

Així mateix, han resultat ferits una nena de cinc anys i dos homes de 44 i 50 anys amb diversos traumatismes de caràcter moderat , per la qual cosa han estat derivats a l'hospital de l'illa.

Els fets van passar poc abans de les 11.30 hores quan el Centre Coordinador d'Emergències i Seguretat (CECOES) 1-1-2 del Govern de les Canàries va rebre una alerta en què s'informava que un vehicle havia atropellat diverses persones que eren a una terrassa a l'Avinguda Nostra Senyora del Carme.

L'1-1-2 va activar immediatament els recursos d'emergència necessaris i el personal del SUC, amb la col·laboració de quatre metges, dos pediatres, i dos infermers del centre de salut de Corralejo, van realitzar l'assistència sanitària dels ferits a el lloc de l'incident, van fer el triatge i van traslladar els afectats als centres hospitalaris.

El GES va evacuar un dels ferits acompanyat del corresponent equip mèdic a l'Hospital General de Fuerteventura.

Efectius de Bombers de l'Oliva van col·laborar amb els serveis d'emergència en l'assistència i els trasllats dels ferits mentre que la Policia Local va regular el trànsit a la zona, va instruir l'atestat corresponent i va custodiar l'evacuació dels afectats a l'hospital.

La Guàrdia Civil va col·laborar amb el dispositiu d?emergència desplaçat a la zona de l?incident i ja s?ha obert una investigació per aclarir les causes del sinistre.