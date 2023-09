Catalunyapress estafaconsol

La Guàrdia Civil de Valladolid ha procedit a la detenció de 4 persones ia la investigació d'11 més, de diverses nacionalitats, residents a les localitats de Girona, Madrid, Toledo, Las Palmas de Gran Canària i Còrdova com a presumptes autors dels delictes d'estafa, furt, falsedat documental, usurpació d'identitats, blanqueig de capitals i pertinença a organització criminal dedicades a fer estafes a la xarxa a través de l'ús de les TIC (Tecnologies de la Informació i les Comunicacions) .

En el marc de l'operació "GAMEDA", la investigació va començar el juliol de 2022 arran d'una denúncia presentada al Lloc Principal de la localitat val·lisoletana de Llacuna de Duero per la comissió d'un delicte d'estafa a través de la compra de productes electrònics en una pàgina web creada a aquest efecte.

Segons ha informat la Benemèrita, a la web van aconseguir imitar estàndards de confiança digital i comerç segur d'una manera "molt realista" i s'oferien diferents tipus de productes electrònics entre majoritàriament consoles "a uns preus molt inferiors al mercat real".

Els autors a través d'una enginyeria social (conjunt de tècniques que usen els cibercriminals per a diverses finalitats entre elles, obtenir dades i informació personal dels usuaris i construir-los un relat creïble que sustenti l'engany i adaptar l'estafa a les característiques particulars de cada víctima), van crear un total de nou pàgines webs dedicades a la venda d'aparells d'aire condicionat, venda de monopatins, venda de vídeo consoles i una web dedicada a la concessió de préstecs personals.

En total, la Guàrdia Civil ha identificat 26 víctimes distribuïdes per tot el territori nacional, entre les quals hi havia víctimes d'estafa relacionades amb la venda d'aquests productes que mai no arribaven a destinació, víctimes d'usurpacions d'identitats tant físiques com jurídiques i una víctima de furt d'un telèfon mòbil.