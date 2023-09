Vehicle de Policia Local de Granda / @EP

La Policia Local de Granada ha detingut un noi de 28 anys acusat de tancar la seva nòvia al balcó d'un habitatge situat als voltants de la catedral, fet del qual va alertar la víctima a través d'un Whatsapp enviat a un amic que va posar en avís els agents permetent que fos localitzada en breu espai de temps.

La detenció es va produir arran que aquest amic mostrés a uns agents que patrullaven per Gran Via el telèfon mòbil amb el missatge explicant-los que una amiga li acabava d'enviar la fotografia tancada al balcó i afirmant que el seu xicot "li ha estat pegant".

Els agents li van demanar informació sobre la víctima i li van preguntar on era l'habitatge, encara que el jove desconeixia el carrer, el número o el pis; només sabia que vivia pel centre, segons detalla la Policia Local a les seves xarxes socials.

Tot i això, la fotografia que en va mostrar als agents al balcó va proporcionar diverses pistes per poder localitzar-la ja que tot apuntava que estava en algun dels carrers pròxims a la catedral.

Diverses unitats es van dirigir a la zona per comprovar els edificis i van aconseguir localitzar el de la víctima, encara que ella ja no era al balcó. Els agents van entrar al portal i van anar comprovant planta per planta, i es va donar la circumstància que al replà de la tercera hi havia roba i objectes tirats per terra.

Uns crits de dona van confirmar que hi era, per la qual cosa van trucar a la porta. El nuvi de la noia va obrir amb agressivitat sense esperar que fos la Policia i al fons, en una habitació amb tot regirat, van veure la noia de la foto tirada a terra plorant, i després aquesta persona va ser detinguda.