Foto: Policia Nacional

La Policia Nacional ha desarticulat una organització criminal d'àmbit estatal especialitzada a cometre estafes mitjançant tècniques d'enginyeria social conegudes com a smishing, vishing i phising . Han estat detingudes 54 persones, 10 dones i 44 homes com a presumptes autores d'un delicte de pertinença a organització criminal i estafa, les quals van aconseguir defraudar més de 150.000 euros en més de 80 fets delictius ocorreguts a diverses províncies del país.

Les investigacions van començar el mes d'abril d'aquest any per part del Grup de Ciberdelinqüència de la Prefectura Superior de Policia de la Comunitat Valenciana en col·laboració amb la Brigada Local de Policia Judicial de Xàtiva (València).

Els agents van tenir coneixement que una entitat bancària ubicada al municipi d'Ontinyent (València) hauria patit mesos abans un atac informàtic en un dels seus servidors així com que diversos clients haurien estat víctimes d'estafes dutes a terme a través de la recepció de missatges de text i trucades fraudulentes mitjançant les quals els ciberdelinqüents haurien obtingut dades de caràcter personal per accedir a la banca en línia de les víctimes i d'aquesta manera executar operacions fraudulentes.

REDIRECCIONS A WEBS FRAUDULENTES

Els membres de l'organització aconseguien redireccionar les víctimes a través d'enllaços rebuts per SMS als seus telèfons mòbils, els quals conduïen a pàgines web fraudulentes en què els perjudicats introduïen les dades d'usuari i les contrasenyes bancàries, capturant així els delinqüents la informació d'accés personal a la banca online.

Després d'aquest primer pas, les víctimes rebien una trucada telefònica des d'un número que simulava ser la seva entitat bancària, sent informats que tenien operacions pendents d'autorització i que rebrien un codi via missatge de text que haurien de facilitar per garantir la seguretat dels comptes, aconseguint així els estafadors infondre engany suficient i obtenir totes les dades necessàries per finalitzar les transaccions de caràcter fraudulent.

Després d'àrdues indagacions, els agents van aconseguir identificar els presumptes responsables d'aquesta organització delictiva, els quals comptaven amb una especialització sofisticada en tècniques d'enginyeria social, havent construït un entramat de persones al seu càrrec que actuaven com a “mules”. Aquestes persones col·laboraven en la recepció dels diners defraudats per remetre'ls posteriorment a altres comptes bancaris de l'organització pertanyents a membres amb més responsabilitat.

L'organització delictiva comptava amb una estratificació i un repartiment de funcions molt ben definida, dividint-se en tres graons o trams, compostos per persones de diferents perfils enfocats a la materialització de les diferents tècniques d'enginyeria social conegudes com a smishing, vishing i phising.

ARRESTOS A BARCELONA I LLEIDA

Durant el transcurs de les investigacions, les quals es van prolongar fins al mes de juliol, els agents van aconseguir localitzar els presumptes autors d'aquests fets, i es van practicar 54 detencions en total, dues en la província d'Alacant i es va trobar el gruix dels arrestats a les províncies de Barcelona i Lleida . Els agents a càrrec de la investigació van comptar amb la col·laboració del Grup de Ciberdelinqüència de la Brigada Provincial de Policia Judicial de Barcelona. A més, s'han intervingut tres telèfons mòbils per a la seva anàlisi tècnica.

Amb aquesta operació, la Policia Nacional ha aconseguit desmantellar una extensa xarxa de mules bancàries que posaven a disposició dels cibercriminals els comptes per rebre les transferències il·lícites.

Dels detinguts, quatre comptaven amb antecedents policials i van ser posats a disposició judicial, quedant la resta en llibertat després de prestar declaració a dependències policials i ser advertits de l'obligació de personar-se davant l'autoritat judicial quan fossin requerits.