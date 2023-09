Lladres arrestats - Policia Local de Montcada

Espectacular atracament a Montcada i Reixac. Dos homes amb pistola han accedit a la sucursal de la Caixa del carrer Camèlies del municipi i han amenaçat clients i treballadors. El succés s'ha produït cap a dos quarts de dotze d'aquest dimecres.

En veure els atracadors, els treballadors han activat l'alarma silenciosa, que ha alertat la policia i, tal com estableix el protocol, s'han dirigit al lloc per veure què passava. Pocs minuts després, la sucursal del banc estava envoltada de diversos vehicles policials.

Els dos lladres han estat al banc uns minuts i, en sentir-se envoltats, han sortit amb el botí intentant fugir, però la policia els ha reduït i detingut.

Durant l'atracament no hi ha hagut cap ferit, malgrat haver-se intervingut armes de foc. De moment, no se sap si eren simulades o reals.