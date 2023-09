Tot i el seu brutal historial, una dècada després, encara no s'ha celebrat cap judici en aquest cas, cosa que manté en suspens les víctimes i les seves famílies. EP

Els anys 2012 i 2013, una banda de criminals va causar commoció i terror a diferents regions de Catalunya, sembrant el caos en localitats com el Baix Empordà, el Gironès i el Vallès Occidental. El seu modus operandi anava més enllà dels robatoris, ja que perpetraven els delictes amb extrema violència i crueltat.

El 3 d'octubre de 2013 , tres individus encaputxats i armats amb una escopeta i ganivets van irrompre en un xalet a Platja d'Aro. Després de saquejar la residència, van cometre dues agressions sexuals a la propietària, una dona francesa de 67 anys que tenien lligada. Aquesta atrocitat va ser només un dels molts episodis que van marcar el seu esgarrifós historial.

El 17 d'octubre de 2013 , van atacar a Göpf Lehmann, un exboxejador suís de 70 anys, en el seu xalet en una zona muntanyosa de Calonge, deixant-ho greument ferit. En un altre incident, van jugar a la ruleta russa amb la dona d'un matrimoni de jubilats anglesos el maig del 2013, apuntant-lo repetidament amb un revòlver al cap. A més, a Matadepera van amenaçar un home amb "tallar-li els genitals" i van ruixar amb benzina a ell ia la seva dona, amb l'amenaça de calar-los foc. Aquests actes despietats es van centrar sempre en víctimes vulnerables, majoritàriament persones grans, moltes més grans de 80 anys, que eren fàcils d'intimidar.

Al maig de 2014 , els Mossos d'Esquadra van detenir setze individus pertanyents a aquesta banda, liderada per Ali Salim. Aquest marroquí coordinava els robatoris i feia servir vehicles BMW per transportar el botí fins a Aghbala, un petit poble a l'Atlas, on alguns membres del grup tenien les seves arrels. Se'ls van imputar un total de vint assalts violents (quatre temptatives) i deu robatoris en vivendes. Tot i això, quan el cas va arribar al jutjat, el fiscal Víctor Pillado va reduir les acusacions a cinc assalts violents consumats (a Matadepera, Platja d'Aro, Calonge i Vilobí d'Onyar), dues temptatives, una conspiració per assaltar un empresari a Palafrugell i dotze robatoris a habitatges. Tot i això, set dels detinguts, inclòs Abdelmajid El Harfaoui, considerat l'informant que proporcionava informació sobre els millors habitatges per assaltar, van ser enviats a presó preventiva pel jutjat de Sant Feliu de Guíxols.

Tot i això, la història d'aquest cas no ha arribat al final. A mesura que els mesos passaven, l'Audiència va anar revocant les ordres de presó, i el desembre del 2014, tots els membres de la banda estaven en llibertat, inclòs el seu líder, Ali Salim, que va pagar una fiança de 9.000 euros per ser alliberat.

Tot i que han transcorregut deu anys des d'aquests esdeveniments, sembla que la justícia s'ha estancat. El fiscal encara no ha presentat les seves conclusions provisionals, i el cas segueix a la fase d'instrucció al jutjat de Sant Feliu de Guíxols. Aquesta demora podria dificultar la localització dels acusats i de les víctimes, cosa que complica encara més la possibilitat de dur a terme un judici. La impunitat continua deixant les víctimes sense respostes i els perpetradors sense retre comptes pels seus crims.