La DANA al seu pas per la província de Toledo / @EP

El president de Castella-la Manxa, Emiliano García Page , ha revelat que el pas del temporal per la província de Toledo ha deixat un home mort a la localitat de Casarrubios del Monte quan els serveis de rescat intentaven accedir-hi.

En una entrevista a Onda Cero, García-Page ha apuntat que aquest "disgust", a falta de confirmar-se, passava quan els serveis intentaven rescatar dues persones d'un cotxe.

El president ha comentat que aquest ha estat un dels dies on més vegades els bombers i la Protecció Civil han hagut de deixar d'ajudar gent per buidatges d'aigua, ja que havien de fer front a situacions de gent atrapada per l'aigua.

D'altra banda, el president autonòmic ha explicat que en aquest moment hi ha sis carreteres autonòmiques tallades i que el municipi toledà de Chozas de Canales està incomunicat.