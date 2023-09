Foto: Policia Nacional

La Policia Nacional ha detingut 2 persones a Manacor, en dos operatius diferents, per agressions sexuals a menors.

Segons ha informat la Prefectura Superior en una nota de premsa, el primer dels arrestos va tenir lloc el 10 d'agost passat, quan agents de la Unitat de Família i Atenció a la Dona (UFAM) de la Comissaria de la Policia Nacional a Manacor, van detenir un menor per agredir sexualment una companya, també menor d'edat.

Els fets van passar el mateix dia en un conegut parc aquàtic recreatiu. Els dos menors van coincidir al juny en un viatge recreatiu, moment en què el presumpte agressor va començar a fer insinuacions a la víctima.

En dies posteriors, en una sortida al parc aquàtic, mentre hi havia diversos menors en una piscina, l'agressor, aprofitant la seva corpulència respecte de la víctima, la va arrossegar per sota l'aigua fins a portar-la a un lloc apartat i estret, on la va subjectar contra la paret amb força, tapant-li la boca i consumant l'agressió sobre la menor. Després d'un breu espai de temps la víctima es va poder desfer del presumpte autor, fugint del lloc i informant del que havia passat.

Els fets van ser posats en coneixement de la UFAM, que va detenir el jove i va posar el cas en coneixement de la Fiscalia de Menors.

El segon dels fets va passar el 29 d'agost passat. En aquest cas els agents de la Policia Nacional a Manacor han detingut un home per agredir sexualment un menor mitjançant tocaments.

Els fets van passar dimarts passat, quan el menor, mentre estava en un conegut bar de la zona de Porto Cristo juntament amb la seva mare, va ser abordat per un conegut de la família.

L'individu, mitjançant engany i sota el pretext d'ensenyar al menor una ulleres noves, se'l va endur al seu domicili sense consentiment de la mare.

Un cop al domicili, l'home va començar a fer tocaments al menor, advertint-lo que no s'ho havia de explicar a ningú i que era un secret entre ells.

Malgrat tot, el menor al cap de poca estona va marxar del domicili i va ser localitzat per la mare, que li va preguntar pel seu parador. El menor finalment va explicar a la mare els fets i la dona va alertar el 091.

Després d'entrevistar-se amb agents de la Brigada de Seguretat Ciutadana de la Policia Nacional, juntament amb el menor i la mare, es va realitzar batuda per la zona i es va localitzar a la via pública el presumpte autor dels fets i se'l va arrestar.

A les indagacions posteriors, els agents van esbrinar que l'ara detingut ja ha fet temptatives similars amb altres menors de la mateixa família.

El detingut va passar a disposició del Jutjat d?Instrucció de guàrdia a Manacor, que va dictar una ordre d?allunyament amb la prohibició d?aproximar-se i comunicar-se amb la víctima.