@EP

Els Mossos d'Esquadra han denunciat un conductor com a presumpte autor d'un delicte contra la seguretat viària en conduir un cotxe a 192 quilòmetres per hora per la via C-14 al seu pas per Peramola (Lleida).

Els fets van tenir lloc aquest diumenge passat durant un control preventiu de velocitat de la policia catalana, informa aquest dilluns la policia catalana en un comunicat.

El límit de velocitat a la via és de 90 quilòmetres per hora i l'acusat haurà de comparèixer davant del jutge d'instrucció en funcions de guàrdia de Solsona (Lleida) quan sigui requerit.