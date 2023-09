Foto: Europa Press

El cadàver d'un home ha estat trobat aquest dimarts 5 de setembre a primera hora al carrer Isabel II de Santander, en principi sense signes de violència.

Segons ha informat la Policia Nacional, el cos ha estat traslladat a l'entrada d'un comerç del carrer on s'ha trobat, en espera del forense per al posterior aixecament del cadàver.

De moment no han transcendit més dades i les hipòtesis apunten que l'home transitava pel carrer quan per causes desconegudes ha mort.