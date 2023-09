Fitxer - Imatge d'arxiu d'un ganivet

L' Audiència de Sevilla ha condemnat a set anys de presó un home per delictes de lesions i de detenció il·legal, comesos en tallar al coll la seva parella amb un ganivet causant-li una ferida sagnant i impedir-li repetides vegades sortir de l'habitatge per buscar auxili , extrem que va realitzar l'inculpat en manifestar-li ella la seva decisió de posar fi a la seva relació sentimental a conseqüència dels insults que ell li deparava.

En una sentència emesa el 7 de juliol passat, la Secció Quarta de l'Audiència de Sevilla declara provat que l'acusat, identificat com a José GV; i la víctima van iniciar una relació "anàloga a la conjugal el novembre del 2021, convivint els caps de setmana al domicili d'ell", si bé la dona va posar fi a aquesta relació pels "insults" que rebia de l'encausat, que "es mostrava gelós" de les amistats de la seva parella amb altres homes i exercia "actes de control".

Empero, davant la "insistència de reconciliació" de l'home, segons el relat de fets provats, ella va accedir a reprendre la relació amb la condició que ell s'abstingués de beure alcohol.

En aquest marc, segons la sentència, la nit del 23 al 24 d'abril del 2022, tots dos van estar en un local de la Pobla de Cazalla amb uns amics i "van consumir alcohol", tornant junts al domicili de l'encartat, on van discutir cap a les 6 hores de la matinada perquè l'inculpat hauria recriminat la dona que hagués "saludat un amic al bar"; extrem després del qual la va insultar greument dues vegades, segons el relat de fets provats.

"DEIXAR LA RELACIÓ" DE NOU

Davant d'això, la víctima va traslladar l'acusat "la seva intenció de deixar la relació" un altre cop i va ser en aquell moment, segons el relat de fets provats de la sentència, quan l'inculpat va anar a la cambra de bany de l'habitatge i va sortir del mateix armat amb un ganivet "tipus matxet", amb el qual "amb ànim d'acabar amb la vida" de la seva parella, li va posar l'arma blanca al coll mentre li deia "tu em deixaràs, però jo em trec la vida ia tu t'emporto per davant".

L'acusat, segons el relat de fets provats, va ser "clavant lentament al coll" el ganivet a la seva parella, que davant aquesta situació, per intentar que l'inculpat "parés", li va dir "que ho volia i que no ho anava a deixar", aconseguint que ell retirés el ganivet del seu coll, si bé ja havia patit una ferida que sagnava.

Per això, la dona "va intentar agafar el telèfon mòbil per demanar auxili", però l'inculpat, sempre segons la sentència condemnatòria, li ho va impedir i va llançar el terminal "en repetides ocasions contra el terra" fins a deixar-lo "destrossat".

És més, segons la resolució de l'Audiència, encara que la víctima va demanar a l'acusat poder sortir de l'habitatge perquè "sangrava molt", aquest li va contestar "que això era el que volia, que es dessagnés", refregant-li fins i tot la seva pròpia sang al rostre.

"Va impedir que sortís"

La sentència condemnatòria detalla a més els posteriors intents de la dona per abandonar la vivenda, però en totes les ocasions ell "va impedir que sortís" i, després, amb l'avís que "havia de tenir més sang", es va realitzar el mateix un tall al canell esquerre, que va començar a sagnar.

Davant d'això, la dona hauria demanat a l'encartat que anés a la cambra de bany a rentar-se la ferida, extrem que aquest va realitzar, moment en què la víctima va aprofitar per abandonar "corrent l'habitatge" i sortir al carrer, on va ser auxiliada per un vianant, no sense que abans l'inculpat proferís l'amenaça que l'"mataria", sempre segons el relat de fets provats.

Fruit del relat, la Secció Quarta de l'Audiència de Sevilla ha condemnat José VG a tres anys de presó per un delicte de lesions amb l'agreujant de gènere i de parentiu i les atenuants de reparació del dany i intoxicació per consum d'alcohol, ja que admet que l'inculpat ha dipositat 5.000 euros en concepte de responsabilitat civil i va actuar amb les seves capacitats moderadament afectades pel consum combinat d'alcohol i fàrmacs contra la depressió.

Igualment, li imposa quatre anys més de presó per un delicte de detenció il·legal amb les mateixes agreujants i atenuants i deu anys de prohibició d'acostar-se a la víctima o comunicar-s'hi.

A més, li imposa una multa per un delicte de danys i l'obligació d'indemnitzar l'exparella amb la quantia de 15.000 euros, segons la sentència condemnatòria.