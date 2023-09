Foto: Mossos

Els Mossos d'Esquadra han detingut un home de 26 anys a Lloret de Mar (La Selva) per presumptament divulgar discursos d'odi LGTBIfòbic, racista i ideològic a xarxes socials, així com per tinença il·lícita d'armes.

L'arrestat suposadament transmetia el discurs "amenaçant" des de múltiples perfils i, després de registrar el seu domicili, els agents van trobar una arma llarga tipus carrabina amb munició, textos relacionats amb la ultradreta i banderes, adhesius, cartells i pancartes de la dictadura franquista.

També van localitzar una impressora 3D i els Mossos expliquen que l'home tenia "habilitats i coneixements necessaris, així com fàcil accés a material" per fabricar armes de foc.

INVESTIGACIÓ



La investigació es va posar en marxa el 2022 després que un any abans l'Ajuntament de la localitat va denunciar el robatori d'un cartell de la regidoria d'Igualtat, que els agents van trobar al domicili del detingut.

La investigació continua oberta i els policies no descarten obtenir noves proves una vegada analitzats tots els objectes recuperats al domicili, així com després de l'anàlisi dels textos sobre els quals presumptament "fonamentava" el discurs i l'activitat.

L'home va passar a disposició judicial al Jutjat 2 de Blanes.