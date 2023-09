Els Jardins de la Francesa, el lloc on haurien ocorregut els fets. Foto: Google Maps

Els Mossos d'Esquadra han detingut a Barcelona un home de 39 anys que presumptament va agredir sexualment una dona sense llar als Jardins de la Francesa del Barri Vell de Girona dissabte passat .

Segons han explicat fonts de la policia catalana a Europa Press, el detingut tenia una ordre de cerca i captura emès per un jutjat de Girona i havia estat identificat per la víctima, que el coneixia, si bé no hi tenia cap relació.

Els fets van passar aquest dissabte i la dona sense llar va registrar una denúncia l'endemà a una comissaria de Girona.