La conductora d'un turisme ha mort aquest diumenge atropellada per un camió després de baixar del vehicle "que estava parat al voral" a l'A-2 a Esparreguera (Barcelona) per causes que encara s'estan investigant.

Amb aquesta víctima, són 109 les persones que han mort en accident de trànsit el 2023 a la xarxa viària interurbana de Catalunya, informa el Servei Català de Trànsit (SCT).

Els serveis d'emergència han rebut l'avís a les 16.46 hores i han activat diverses patrulles dels Mossos d'Esquadra i dues unitats i un helicòpter del Sistema d'Emergències Mèdiques (SEM).