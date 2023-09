El fatal incident va passar en un punt no autoritzat per a la cruïlla de vianants entre les estacions de Parets del Vallès i Granollers-Canovelles. EP

Quatre persones han mort en ser atropellades per un tren de la línia R3 de Rodalies Renfe a prop de Montmeló (Barcelona), entre les estacions de Parets del Vallès i Granollers-Canovelles, en un lloc prohibit per a vianants.

Segons ha informat Protecció Civil en un missatge a X, antic Twitter, el Sistema d'Emergències Mèdiques (SEM) ha confirmat la mort de les quatre persones.

Dels afectats, tres han estat traslladats en estat lleu a l'Hospital de Mollet (Barcelona), i una altra persona ha estat donada d'alta in situ.

L'accident s'ha produït a les 20.22 hores quan un grup de set persones han creuat la via "en un punt no autoritzat, en revolt i de difícil visibilitat" i un tren de la línia R3 els ha atropellat, segons fonts de Renfe.

El comboi s'ha trobat amb les persones i no ha pogut evitar l'impacte.

170 PASSATGERS SENSE FERITS



Al tren hi viatjaven uns 170 passatgers, que no han necessitat atenció mèdica.

Per atendre les persones afectades, el SEM ha desplaçat 9 ambulàncies, un helicòpter i ha activat tres psicòlegs, i els Bombers de la Generalitat han enviat set dotacions.

Protecció Civil ha activat l'alerta del pla Ferrocat i els Mossos d'Esquadra han obert una investigació per aclarir les causes de l'accident.

INTERRUPCIÓ R3 I ALTERNATIVES



La línia R3 de Rodalies va experimentar una interrupció entre Parets i Granollers-Canovelles (Barcelona). Davant d'aquesta situació, Renfe va implementar un servei alternatiu per carretera per als passatgers afectats per la suspensió de la línia.

En relació amb l'atropellament fatal de quatre persones a les vies a Montmeló (Barcelona) que va afectar uns 170 passatgers de tren, Protecció Civil de la Generalitat va informar que van començar a rebre un servei alternatiu diumenge a la nit. Aproximadament, a les 23.30 hores, es va establir un servei de transport per carretera al tram entre Parets del Vallès i Granollers-Canovelles.

A més, es va assenyalar que l'autoritat judicial va autoritzar que el tren afectat, on viatjaven unes 170 persones, pogués avançar fins a Granollers-Canovelles, des d'on els passatgers van continuar el seu trajecte en un altre tren.

Segons Renfe i Adif, les víctimes van creuar la via en un punt no autoritzat, en un revolt de visibilitat reduït al tram Parets-Granollers Canovelles de la línia R3 de Rodalies.