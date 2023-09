A més, va transmetre el suport a les famílies de les víctimes, als testimonis i al maquinista del tren involucrat en l'incident. EP

La ministra de Transports, Raquel Sánchez, ha lamentat que l'atropellament mortal d'un tren a quatre persones diumenge a la nit a Montmeló (Barcelona) "es podia haver evitat" perquè van travessar la via en un lloc prohibit, tot i que ha afegit que la investigació ho concretarà.

"Per les primeres informacions de què disposem, es tractava d'un punt no autoritzat de pas, un punt que tampoc conduïa enlloc", ha declarat als periodistes aquest dilluns al migdia després del minut de silenci a la localitat.

"No sabem per què, aquells joves van decidir recórrer aquest tram de la via", ha afegit.

Sánchez ha transmès el suport i la solidaritat a les famílies de les víctimes, a les persones que van veure l'accident i al maquinista, perquè "també per a ell està sent un moment molt complicat".

"NO ES PODEN COMETRE IMPRUDÈNCIES"



En preguntar-li perquè hi hagi veïns que volen tanques perquè hi sol haver concerts a la zona, ha respost que el Ministeri, Renfe i Adif treballen sempre per la seguretat i la senyalització, "però és clar que en zones on no hi ha el pas autoritzat no s'ha de passar. No es poden cometre imprudències”.

Ha afegit que tant les imprudències, com aquest cas, com els actes de vandalisme "poden comportar un perill amb conseqüències terribles".