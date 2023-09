La manca de resposta del personal de seguretat genera preocupació entre els visitants. EP

El parc d'atraccions PortAventura, situat a la província de Tarragona, es va convertir en l'escenari d'un alarmant episodi el cap de setmana passat. Un grup d'individus va protagonitzar un enfrontament violent mentre esperaven a la cua d'una muntanya russa a la secció del parc dedicada a l'escuderia automobilística Ferrari, tal com ho va revelar en exclusiva @rousmanyosa a través de les xarxes socials.

L'incident va tenir l'origen quan un grup d'esvalotadors va intentar infringir l'ordre de la fila, buscant avançar-se a altres visitants que esperaven pacientment el torn. Davant la reprimenda respectuosa d'un dels presents, que els va recordar la necessitat de respectar la cua, la situació va escalar vertiginosament cap a la violència.

El que va començar com una discussió acalorada aviat es va transformar en una sèrie d'agressions físiques, amb els infractors saltant la tanca que delimita la fila per atacar els altres assistents. Enmig de la baralla, els agressors van proferir comentaris homofòbics, utilitzant termes feridors com a "maricons". A més, es van mofar de les persones que agredien, fent gestos burlescs i provocatius.

El vídeo de l'incident es va viralitzar ràpidament a les xarxes socials, generant una onada d'indignació entre els usuaris. Un dels aspectes més preocupants que van destacar els testimonis va ser l'aparent manca d'intervenció per part del personal de seguretat del parc, que no van intervenir en cap moment durant l'altercat. "Gastem diners a la recerca de diversió i ens trobem amb aquesta situació sense protecció", va lamentar la persona que va compartir el vídeo en línia.

Fins ara, PortAventura no ha emès cap declaració oficial en relació amb l'incident, cosa que ha suscitat interrogants i preocupacions entre els visitants i el públic en general. Les autoritats locals estan duent a terme una investigació per determinar les mesures adequades pel que fa als agressors i per avaluar la seguretat al parc d'atraccions. Aquest incident ha deixat en evidència la importància de mantenir un ambient segur i respectuós als parcs d'entreteniment.