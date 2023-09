SAMU / @EP

Un ciclista ha mort i un altre ha resultat ferit després de ser atropellats per una furgoneta a la localitat valenciana de Montserrat , segons ha informat el Centre d'Informació i Coordinació d'Urgències (CICU).

L'incident ha tingut lloc aquest matí, cap a les 8.45 hores, a la CV-405, a l'altura del quilòmetre 8. Tot indica que els dos ciclistes, d'uns 60 anys i que circulaven per la via, han estat atropellats per una furgoneta que es va fugir. La Guàrdia Civil ja està treballant per identificar el conductor involucrat.

Fins a la zona s'ha mobilitzat una unitat del SAMU i una altra de SVB, l'equip mèdic de la qual ha confirmat la mort d'un dels ciclistes i ha estabilitzat l'altre, que es traslladaria a un centre hospitalari.

La carretera CV-405 és àmpliament utilitzada tant per grups de ciclistes com per un considerable flux de vehicles, ja que connecta les ciutats de Torrent i Montserrat .