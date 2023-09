Foto: EP



La secció cinquena de l' Audiència Provincial de Pontevedra , amb seu a Vigo , ha dictat sentència en què condemna a 3 anys i 10 mesos de presó una infermera de Vigo, Maria del Carmen CC, per intoxicar amb fàrmacs la seva filla de curta edat, a la qual va administrar medicaments inapropiats per a una nena, per tal de " culpar el pare " (del qual estava separada) perquè se li prohibís relacionar-se amb la menor.



Així es recull en la resolució del tribunal provincial, que considera provat que l'acusada, que tenia la custòdia de la seva filla, va administrar a la nena de forma continuada fàrmacs com a tramadol (un analgèsic opioide), flecaïnida (un antiarítmic que pot tenir efecte cardiotòxic) ) i prometazina (un antihistamínic), almenys entre finals de gener de 2017 i finals de desembre de 2019, quan la nena tenia entre un any i mig i quatre anys i mig d'edat.



L'Audiència assenyala a la sentència que aquesta exposició als medicaments havia de venir de l'entorn de la nena, i que no es va poder provar una contaminació externa . Així, la mare va anar diverses vegades al metge per exposar les seves sospites que la seva filla no era ben tractada pel pare i que, sempre després de les visites amb el progenitor, presentava símptomes com somnolència o dificultats per deambular.