Foto: Guàrdia Civil

La Guàrdia Civil ha alliberat el treballador d'una hípica del Baix Penedès que presumptament explotaven a la quadra del negoci.

En un comunicat, l'Institut Armat explica que les dues persones titulars del centre han estat detingudes per un presumpte delicte de tràfic amb finalitats d'explotació laboral.

Els detinguts suposadament aprofitaven la situació de vulnerabilitat de la víctima i la seva situació irregular a Espanya per mantenir-ho tot el temps al recinte laboral, on vivia en unes condicions higièniques "deficients".

CAPTAT A TRAVÉS D'UN ANUNCI

El treballador va ser presumptament captat a través d'un anunci d'un portal d'ocupació, i feia funcions de mosso de quadra, que exercia durant "extenuants jornades de treball, sense protecció sanitària ni mesures de prevenció de riscos laborals".

A més, vivia en un magatzem de les quadres de cavalls on s'emmagatzemaven fems i altres deixalles, i, per a la seva higiene personal i per cuinar, utilitzava aigua que hi havia en un abeurador proper, sense mesures higièniques.

La víctima estava sotmesa a aquesta explotació que fins i tot havia de treballar encara que estigués indisposat o amb símptomes de malaltia.

Després de la investigació, els agents, juntament amb els serveis socials competents, van gestionar protecció i ajuts per a la víctima, com una solució habitacional digna i l'obtenció de permisos temporals de residència i treball.