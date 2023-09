Arxiu - Vehicle de la Policia Nacional en una imatge d'arxiu

La Policia Nacional ha detingut a Lleida un ciutadà de 49 anys que tenia 14 reclamacions judicials de jutjats de Barcelona, Saragossa, Osca, Sevilla, Lleida, Reus i Alcalá de Henares .

En un comunicat aquest dijous, han explicat que les cerques eren "fonamentalment" per delictes contra el patrimoni i, en especial, per robatoris amb força.

Els agents van saber que s'havia traslladat als Països Baixos "en advertir que estava sent perseguit per la justícia espanyola" i van comprovar que el 4 de setembre va tornar a Espanya, i per això ha estat detingut a Lleida, on s'havia instal·lat.