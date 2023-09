Arxiu - Cartell del 016

Un home de 52 anys ha assassinat presumptament la seva dona, de 54 anys, en un habitatge de la ciutat de Castelló i posteriorment s'ha suïcidat. La Policia Nacional investiga aquest cas com un possible crim de violència de gènere, segons han informat fonts policials.

Els agents han trobat el cos de l'home a l'interior del domicili situat al carrer La Unió de la localitat, que, segons sembla, s'ha tret la vida després de matar la parella.

Es tracta del segon possible assassinat de violència masclista comès aquest divendres a la Comunitat Valenciana , després que aquest matí un home, de 82 anys i nacionalitat noruega, presumptament matés la seva dona, de 76 anys i nacionalitat britànica, en un habitatge d'Oriola Costa (Alacant).

Si es confirmen els dos crims com a assassinats per violència de gènere, el nombre de dones assassinades per aquesta causa pujaria a 46 el 2023 --cinc d'elles a la Comunitat Valenciana-- ia 1.230 des del 2003, segons ha informat la Delegació del Govern contra la Violència de Gènere.

L'Ajuntament de Castelló ha expressat en un comunicat que "se suma al dolor i la consternació dels veïns" de la ciutat després de conèixer-se el presumpte assassinat per violència de gènere.

L'alcaldessa de la ciutat, Begoña Carrasco, ha mostrat la seva "més enèrgica condemna d'uns fets que podrien ser un nou cas de violència de gènere", alhora que ha demanat "prudència fins que es coneguin els detalls de la investigació i es confirmi ".

Carrasco ha assegurat que està en "contacte permanent" amb la Delegació del Govern a la Comunitat Valenciana per "col·laborar en l'aclariment dels fets o per si calgués atendre familiars de la víctima".

El consistori ha assenyalat que, si la Delegació del Govern contra la Violència de Gènere confirma que es tracta d'un cas de “violència contra la dona”, es convocarà un minut de silenci a les portes del Palau Municipal.