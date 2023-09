El detingut serà presentat davant del jutge les pròximes hores. A més, es va descobrir que tenia un cas obert pel robatori d'una tauleta electrònica al Reial Club de Tennis de Barcelona. EP

Els Mossos d'Esquadra han detingut aquest divendres un home de 47 anys al Vendrell (Tarragona) acusat d'escapolir-se amb un cotxe robat i conduir sota l'efecte de les drogues.

A l'home, amb "nombrosos" antecedents, també se l'acusa dels delictes de conducció temerària i atemptat els agents de l'autoritat, informa aquest dissabte el cos català en un comunicat.

El detingut presumptament va robar el vehicle dimecres a la tarda a la platja de la Pineda (Tarragona) i dijous es va desplaçar amb ell fins a una benzinera de Vila-rodona (Tarragona), on va omplir el dipòsit i se'n va anar sense pagar, colpejant a el braç a una treballadora que li va recriminar.

Després de l'avís als Mossos es va muntar un dispositiu policial en col·laboració amb policies locals de la zona i, un cop localitzat a la C-31B sentit Tarragona, es va tallar la circulació: el vehicle es va incorporar a la TV-3148 per continuar la AP-7 sentit Barcelona, cometent "nombroses infraccions", com ara circular a més de 200 quilòmetres per hora en tot moment.

En veure la retenció del trànsit a l'altura del Vendrell, el conductor va intentar passar a "gran velocitat" entre dos camions amb què va acabar col·lisionant i els agents el van poder aturar.

El detingut passarà a disposició judicial davant del jutge en funcions de guàrdia del Vendrell les pròximes hores.

CAS OBERT



Després d'identificar l'home, els Mossos van comprovar que tenia un cas obert des de dimarts pel robatori d'una tauleta electrònica als vestidors del Reial Club de Tennis de Barcelona.

El lladre va ser localitzat en un altre club de tennis i quan agents de paisà van anar a identificar-lo, l'home va fugir amb el cotxe i "va estar a punt d'atropellar dos agents i va colpejar diferents vehicles".