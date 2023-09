Arxiu - Foto de recurs d'un vehicle de la Policia Nacional

La Policia Nacional ha arrestat un individu de 43 anys, sospitós de cometre actes d'assetjament sexual i causar danys a l'ejacular sobre diversos automòbils estacionats al garatge d'un edifici, que també acull el seu propi vehicle. Aquests cotxes pertanyen a dones que resideixen a la mateixa comunitat de veïns.

D'acord amb informació proporcionada per la Policia Nacional en un comunicat oficial, el detingut, de nacionalitat espanyola, realitzava els seus actes a la porta del conductor, provocant que es formessin taques a la pintura.

Les investigacions es van iniciar en resposta a les denúncies d'almenys quatre dones a causa dels danys patits pels automòbils, que estaven estacionats en un garatge a la ciutat de València.

Després d'una sèrie d'investigacions exhaustives, els agents van aconseguir identificar un resident del garatge com a presumpte autor d'aquests actes. Aquest individu, després d'ingressar al garatge i estacionar el vehicle propi, seleccionava un automòbil estacionat. És rellevant esmentar que totes les víctimes dels danys eren dones que vivien al mateix edifici.

L?home va ser detingut sota sospita de cometre els delictes d?assetjament sexual i danys, i no es descarta la possibilitat que hi hagi més víctimes. L'arrestat ja tenia antecedents policials i ha estat lliurat a les autoritats judicials per processar-lo.