Una imatge de laccident. Foto: Policia Foral de Navarra

La Policia Foral de Navarra va imputar, el passat 18 de setembre, un conductor a Cintruénigo que, després de col·lisionar el vehicle que conduïa amb un camió i sortir de la via, va triplicar la taxa d'alcoholèmia , segons ha informat el cos policial.

El succés va tenir al quilòmetre 91 de la carretera N-113 (de Pamplona a Madrid), on el turisme va xocar contra un camió i va sortir de la via.

El conductor va resultar ferit lleu i va ser imputat després de llançar una taxa d'alcohol de 0,85 mil·ligrams per litre .

A més, va ser denunciat per no fer el curs de reeducació viària i per manca d'atenció. Va intervenir la patrulla de la Policia Foral de Trànsit de Tudela.