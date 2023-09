La Policia Local de Tudela ha sancionat un home, veí de la localitat, per passejar sense llicència un gos potencialment perillós solt i sense morrió per la zona del Queiles.

Segons ha informat el cos, després d'adonar-se'n van avisar la propietària del can, esposa del denunciat, que sí que disposava de l'autorització necessària per passejar l'animal.

D'altra banda, cap a la una de la matinada els agents van ser requerits per un ciutadà que havia aconseguit retenir un gos que estava solt al Passeig dels poetes.

No es va poder localitzar el propietari, per la qual cosa l'animal va ser traslladat al llatzeret i es va sancionar el propietari per haver-lo deixat solt.