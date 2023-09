La Policia Local d' Algesires ha detingut un individu de 19 anys com a presumpte autor del robatori comès sobre un venedor de l'ONCE a qui se li va sostreure una motxilla amb butlletes i cupons per valor de 3.600 euros.

Cupons de l'ONCE en un quiosc - RECURS EP



Els fets es van produir a l'entorn del carrer Regino Martínez d'aquest municipi quan agents de la Policia Local, que feien una patrulla a peu per la zona centre, van ser requerits per uns vianants que assenyalaven una persona que corria, ha indicat l'Ajuntament en una nota.



Els policies van iniciar la persecució a la carrera donant l'alt diverses vegades a aquest subjecte, que va fer cas omís a les ordres, i sent poc després interceptat a les proximitats de la confluència de Blas Infante amb Forces Armades. En aquell moment va fer acte de presència un vehicle radioopatrulla que es dirigia a intervenir davant del requeriment del robatori d?una motxilla patit per un venedor de l?ONCE.



L'individu va ser reconegut pels testimonis dels fets com a autor del robatori, assegurant que alguns van intentar retenir-lo encara que va aconseguir desfer-se i intentar escapar, llançant la motxilla en la seva fugida. Al seu interior hi havia butlletes i cupons preparats per a la venda per un import aproximat de 3.600 euros.



A més, quan aquest subjecte va ser sotmès al pertinent escorcoll de seguretat es va trobar oculta entre la roba una navalla de 15 centímetres de fulla, una arma prohibida de ser portada.



Per tot això es va procedir a la detenció de qui va resultar ser OLR, natural i veí d'Algesires, que va ser traslladat a dependències policials per posar-les posteriorment a disposició de l'autoritat judicial competent.