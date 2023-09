Un instant del rescat. Foto: X (@BombersValència)

Els Bombers de València van rescatar, dijous passat 21 de setembre, un cavall que havia caigut a una piscina a Bétera, en una casa de la urbanització la Masia.

L'animal era dins una finca privada on hi havia una piscina i que tenia una zona per a l'animal. En arribar els bombers, la propietària i alguns veterinaris mantenien el cap del cavall fora de l'aigua, segons ha informat el cos provincial.

Els bombers van haver de buidar la piscina mitjançant dues motobombes per facilitar les tasques de rescat. A més, els efectius del Consorci van tallar diverses branques d'arbres perquè hi pogués accedir una grua fins al costat de la piscina.

Després d'això, els bombers van col·locar a l'animal un arnès especial per a cavalls, necessari per poder-lo enganxar i elevar-lo amb la grua. Finalment, han pogut treure'l de la piscina. Les tasques han estat “molt laborioses”, han indicat des del Consorci.

En tot moment les operacions van comptar amb la presència de veterinaris especialistes en cavalls, que han assistit a l'animal i ho han tranquil·litzat per poder afavorir les tasques, ja que estava "molt nerviós".