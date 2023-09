Els Mossos d'Esquadra van detenir el passat dijous 14 de setembre un home de 23 anys a Barcelona per presumptament explotar sexualment una dona quan intentava portar-la per la força a París per continuar obligant-la a exercir la prostitució.

L'arrestat l'obligava a prostituir-se des de feia mesos i, en un moment que no la vigilava, la dona va contactar amb el 112 i va avisar que cap a les 23.45 hores l'home tenia intenció de pujar-la a un autobús de l'Estació del Nord cap a la capital francesa.

Davant la trucada, els Mossos van establir un dispositiu a l'estació, van localitzar una parella que es corresponia amb les dues persones que buscaven i, després de comprovar que un home i una dona figuraven a seients junts en un bus cap a París, van intervenir poc abans de que pugessin al vehicle.

En aquell moment la dona va manifestar que havia estat ella qui havia demanat auxili a través del telèfon d'emergències 112 i el presumpte proxeneta va ser detingut i va passar a disposició judicial tres dies després.

Durant el 2022 els Mossos van iniciar 13 investigacions relacionades amb el tràfic d'éssers humans, tres més que el 2021, i l'explotació sexual va ser la principal, seguida per l'explotació laboral i la comissió de delictes.