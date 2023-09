Les víctimes són enganyades per proporcionar informació confidencial, cosa que permet als ciberdelinqüents accedir a comptes bancaris i realitzar transaccions fraudulentes. EP

La Policia Nacional ha emès una advertència sobre l'alarmant augment d'una estafa cibernètica coneguda com a 'falsificació d'identitat', que ha afectat un nombre creixent de ciutadans. Les autoritats han fet una crida urgent a la precaució i la vigilància davant aquesta amenaça que ha cobrat força al món digital.

La 'falsificació d'identitat' és una forma sofisticada de frau en què els ciberdelinqüents suplanten la identitat d'empreses privades, institucions públiques i fins i tot companyies de telecomunicacions per enganyar les víctimes. Aquest estratagema resulta particularment perillós a causa de la seva complexitat i la dificultat de detecció.

El modus operandi d'aquesta estafa comença amb una trucada telefònica on els estafadors es fan passar per empleats legítims d'una empresa de confiança. Després, aconsegueixen enganyar les víctimes, fent-los creure que enfronten problemes de seguretat relacionats amb el robatori de telèfons mòbils, que requereixen una atenció immediata. En aquest punt, els estafadors insten les víctimes a proporcionar la clau d'accés a la banca privada als telèfons mòbils oa compartir un codi de verificació a través d'un enllaç enviat per SMS. Un cop els ciberdelinqüents obtenen aquesta informació sensible, registren les pulsacions al telèfon i accedeixen a les claus secretes de la víctima, cosa que els permet ingressar als comptes bancaris i dur a terme transaccions fraudulentes.

La Policia Nacional ha establert una sèrie de consells pràctics per ajudar els ciutadans a protegir-se contra aquesta estafa:

No proporcionis informació confidencial : Les companyies telefòniques i entitats bancàries legítimes mai no sol·licitaran informació privada, com ara contrasenyes, números d'identificació o dades de targetes de crèdit, per telèfon. No compartiu mai aquest tipus d'informació en una trucada telefònica. No responguis a missatges SMS sospitosos : Evita fer clic a enllaços o respondre a missatges de text d'aparents entitats bancàries sense verificar primer la seva autenticitat. No accepteu ofertes telefòniques no sol·licitades : Si rebeu una segona trucada telefònica que ofereix ofertes, verificacions o sol·licituds d'informació addicional, no les accepteu sense verificar directament amb l'entitat corresponent. Verifica la identitat : Abans de proporcionar informació o fer clic a enllaços, assegureu-vos de verificar l'autenticitat de l'entitat que us contacta. Mantingues els teus dispositius actualitzats : Assegura't de mantenir tant els teus dispositius com el programari actualitzats per protegir-te contra vulnerabilitats conegudes. Utilitzeu gestors de contrasenyes : Considereu l'opció d'utilitzar gestors de contrasenyes per generar i emmagatzemar contrasenyes segures i diferents per a cada lloc web. Connecta't a xarxes segures : Evita l'ús de xarxes públiques no segures en accedir a comptes bancaris o altres aplicacions sensibles.

L'augment d'aquesta estafa i les conseqüències han generat preocupació entre les autoritats i els ciutadans. La vigilància i la precaució són essencials per protegir-se contra aquesta amenaça cibernètica en constant evolució.