Tots dos han estat denunciats en relació amb aquest cas, que es remunta a una desaparició de la placa entre el 2020 i el 2021 i va ser denunciada pel Club Excursionista de Gràcia el 2023. EP

Els Mossos d'Esquadra han recuperat la placa de bronze commemorativa de la muntanya del Matagalls (Barcelona) que havia estat sostreta i investiguen dues persones: el suposat receptor, que operava des d'una botiga d'antiguitats de la Comunitat de Madrid, i el comprador , ubicat a Catalunya, a qui també han denunciat.

La investigació va començar al juliol quan els agents van identificar que la placa estava a la venda en un portal d'Internet dedicat al col·leccionisme, i van iniciar les comprovacions per veure si era l'original i si hi constava denúncia per sostracció, informen aquest dissabte en un comunicat.

La placa va desaparèixer dels peus de la creu del cim en un moment "indeterminat" entre el 2020 i el 2021, i el seu propietari, el Club Excursionista de Gràcia, ho va denunciar el 2023.