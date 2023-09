Captura del vídeo de Twitter / @3a_teretubi

Un vehicle de transport públic operat per TMB s'ha incendiat aquest matí al número 156 del carrer Santaló, a prop de la plaça Adrià, a la zona de Sant Gervasi - Galvany. Les flames, que s'han originat en un autobús de la línia V13, també han afectat diverses motos aparcades a prop i han creat una densa columna de fum negre que s'ha tornat visible des de diferents punts de la ciutat.

Tres unitats dels Bombers de Barcelona s?han mobilitzat ràpidament per extingir l?incendi. En aquest moment, el foc ha estat controlat i ja s'estan fent tasques de refredament, segons relaten testimonis a betevé . A causa d'aquestes tasques, s'ha hagut de tancar temporalment el carrer de Santaló. Tot i l'impressionant espectacle generat per les flames i el fum, afortunadament no hi ha persones ferides.

En aquest vídeo, publicat per @3a_teretubi, podeu veure el moment de l'incendi.