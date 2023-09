Sergio Ramos / @EP

La Guàrdia Civil ha obert una investigació per un robatori a la finca L'Alegria, a Bollullos de la Mitación (Sevilla), residència del futbolista del Sevilla Sergio Ramos , dimecres passat 20 de setembre. Ni el jugador ni la seva dona, Pilar Rubio , es trobaven a la casa, però sí que eren a dins els seus quatre fills amb les cuidadores.

Així ho ha avançat ABC i ha confirmat Europa Press de fonts de l'Institut Armat. L'assalt es va produir fa una setmana mentre el jugador sevillista disputava un partit de la Champions League contra el Lens francès . La seva dona era fora de Sevilla per motius professionals.

Els lladres s'haurien endut rellotges de luxe, joies, roba de marca i diners en efectiu. No és la primera vegada que Sergio Ramos és víctima d?un robatori al seu domicili. El 2012, els lladres van assaltar la seva vivenda al barri madrileny de Conde Orgaz, on els assaltants no es van poder emportar res perquè tant el futbolista com el seu germà René eren a dins.